Офис генпрокурора создал координационный штаб против коронавируса

В офисе генерального прокурора Украины создан координационный штаб с целью осуществления контроля за проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

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В офисе генерального прокурора Украины создан координационный штаб с целью осуществления контроля за проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса, такое решение было принято по результатам совещания у генпрокурора Ирины Венедиктов.

Как сообщается, задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры. Также штаб будет оптимизировать работу Офиса генпрокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

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Напомним, также Емец заявлял, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.