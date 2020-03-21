В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса - Кличко

Число официально больных в столице достигло 10

Фото: Андрей Гудзенко

Число официально больных в столице достигло 10

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко передает RegioNews.

По состоянию на вечер субботы получены лабораторно подтвержденные тесты двух женщин 29 и 39 лет, а также пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно, Франции и Германии. Два случая - заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Пятеро больных коронавирусом лечатся в Александровской клинической больнице, остальные инфицированные находятся на самоизоляции и лечатся дома под наблюдением врачей.

"Также мы ожидаем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - рассказал Кличко.

Напомним, что с понедельника в Киеве проезд в общественном транспорте будет доступен лишь лицам со специальными разрешениями.