В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса - Кличко
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко передает RegioNews.
По состоянию на вечер субботы получены лабораторно подтвержденные тесты двух женщин 29 и 39 лет, а также пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет.
Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно, Франции и Германии. Два случая - заражение от больных из Житомирской области и Киева.
Пятеро больных коронавирусом лечатся в Александровской клинической больнице, остальные инфицированные находятся на самоизоляции и лечатся дома под наблюдением врачей.
"Также мы ожидаем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - рассказал Кличко.
Напомним, что с понедельника в Киеве проезд в общественном транспорте будет доступен лишь лицам со специальными разрешениями.
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