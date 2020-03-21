В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом
Соответствующую информацию подтвердили в Минздраве Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.
На данный момент в Украине от коронавируса умерло трое граждан. Пациент, который был первым больным в стране Covid-19, уже выздоровел.
Напомним, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки: Аваков заявил о тотальный карантин.
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