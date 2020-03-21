В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом

Фото: flickr

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом

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