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В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса
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21 марта 2020, 13:59 34

В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса

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21 марта 2020, 13:59 34
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По состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом
Фото: flickr
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом

Соответствующую информацию подтвердили в Минздраве Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

На данный момент в Украине от коронавируса умерло трое граждан. Пациент, который был первым больным в стране Covid-19, уже выздоровел.

Напомним, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки: Аваков заявил о тотальный карантин.

Кроме того, Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


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