Во Львов прибыли 1150 украинцев из Польши

В всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало

Фото, видео: Пограничная служба

В всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины. На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось свыше 1150 украинцев. Согласно решению Правительства Украины, пункты пропуска сейчас временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Спецрейсами возвращают из-за границы украинцев, а в свои страны - иностранцы. Первый поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, который имеет вид на жительство. Всем пассажирам измерили температуру. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехали почти 400 украинцев и один иностранец. Их оформили по такому же механизму. Напомним, в Киев прибыли спецпоезда из Польши и Чехии. За минувшие сутки, 19 марта, продолжает уменьшаться количество пропускных операций на границе - всего за сутки пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, 18 марта в Украину вернулись около 20 тысяч украинцев.

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