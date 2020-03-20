Во Львов прибыли 1150 украинцев из Польши
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.
На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось свыше 1150 украинцев.
Согласно решению Правительства Украины, пункты пропуска сейчас временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Спецрейсами возвращают из-за границы украинцев, а в свои страны - иностранцы.
Первый поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, который имеет вид на жительство. Всем пассажирам измерили температуру. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.
После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехали почти 400 украинцев и один иностранец. Их оформили по такому же механизму.
Напомним, в Киев прибыли спецпоезда из Польши и Чехии. За минувшие сутки, 19 марта, продолжает уменьшаться количество пропускных операций на границе - всего за сутки пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек.
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Напомним, 18 марта в Украину вернулись около 20 тысяч украинцев.
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