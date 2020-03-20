11:11  20 марта
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
12:38  20 марта
Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток
11:01  20 марта
Нарушение карантина: полицейские начали 6 уголовных производств
UA | RU
UA | RU
20 марта 2020, 11:46 16

Во Львов прибыли 1150 украинцев из Польши

Читайте також
українською мовою
20 марта 2020, 11:46 16
Читайте також українською мовою
В всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало
Фото, видео: Пограничная служба
В всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось свыше 1150 украинцев.

Согласно решению Правительства Украины, пункты пропуска сейчас временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Спецрейсами возвращают из-за границы украинцев, а в свои страны - иностранцы.

Первый поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, который имеет вид на жительство. Всем пассажирам измерили температуру. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехали почти 400 украинцев и один иностранец. Их оформили по такому же механизму.

Напомним, в Киев прибыли спецпоезда из Польши и Чехии. За минувшие сутки, 19 марта, продолжает уменьшаться количество пропускных операций на границе - всего за сутки пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 18 марта в Украину вернулись около 20 тысяч украинцев.


коронавирус Львов
Украинцы намеренно сбивают температуру, что пересечь границу, - нардеп Палица
20 марта 2020, 11:29
Одесские монастыри принимают на проживание медиков в период карантина
20 марта 2020, 11:24
Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии, - мэр
20 марта 2020, 11:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Все блоги »
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »