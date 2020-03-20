В Италии от коронавируса умерла вторая украинка, неофициально - 6 человек

В Италии накануне умерла от коронавируса гражданка Украины со Львовской области

Фото: facebook/oles.horodetskyy

В Италии накануне умерла от коронавируса гражданка Украины со Львовской области

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook.

"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - написал он.

При этом он добавил, что в комментариях сообщают, что это уже шестая смерть от коронавируса в нашем обществе в Италии.

В свою очередь о смерти второй украинки в Италии подтвердили представитель Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко и директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде".

"К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 г.р." ", - сказал Погорельцев.

По его словам, связь с больницей уже установили, а родственников умершей проинформировали.

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Напомним, по состоянию на 16 марта у 12 украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.