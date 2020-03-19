В Ужгороде останавливают общественный транспорт
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.
Такое решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как показал мониторинг перевозок последних нескольких дней, через карантин городским транспортом пользуется все меньше людей. На рейсы вышло меньше автобусов.
Однако утром и вечером сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации. Штрафы за нарушение постановления – как для водителя, так и для перевозчика, очень высокие: от 17 000 грн до 70 000 грн.
Кроме того, в транспорте довольно трудно придерживаться санитарных требований, чтобы предупредить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде приостановят работу общественного транспорта.
Напомним, в Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.
В Ивано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе отменят движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.
Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса. Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.
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