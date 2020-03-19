Украинку задержали в Черногории за нарушение режима самоизоляции

В черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции

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В черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции

Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание Vijesti, полицейские обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины.

Против нее было подана уголовная жалоба за того, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Черногории.

Как отмечается, ранее инспекционным управлением отдела санитарной инспекции украинцы вынесли решение о самоизоляции.

Общее количество больных коронавируса в Черногории составляет восемь человек.

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Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.

По состоянию на 16 марта у 12 украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.