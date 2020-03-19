Украинку задержали в Черногории за нарушение режима самоизоляции
Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание Vijesti, полицейские обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины.
Против нее было подана уголовная жалоба за того, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Черногории.
Как отмечается, ранее инспекционным управлением отдела санитарной инспекции украинцы вынесли решение о самоизоляции.
Общее количество больных коронавируса в Черногории составляет восемь человек.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.
По состоянию на 16 марта у 12 украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.
- 15:44 19 марта 11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
- 15:37 19 марта Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
- 15:31 19 марта В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
- 15:25 19 марта Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
- 15:23 19 марта Сети супермаркетов сократили время работы
- 15:10 19 марта Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе