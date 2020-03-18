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18 марта 2020, 13:18 16

Карантин: в Украине приостановили военный призыв

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18 марта 2020, 13:18 16
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В Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты
Фото: armyinform.com.ua
В Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины.

Как отмечается, такие меры приняты "до отдельного распоряжения".

"Вместе с тем военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти.

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Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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