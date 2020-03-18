Карантин: в Украине приостановили военный призыв

В Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты

Фото: armyinform.com.ua

В Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты

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