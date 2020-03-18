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18 марта 2020, 13:06 34

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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18 марта 2020, 13:06 34
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Со среды, 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Фото: flickr
Со среды, 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает RegioNews.

Отмечается, что решение принято в ходе внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в КОДА.

Информации о том, на какой период вводится режим чрезвычайной ситуации, пока нет.

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Также напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.

В Черновицкой области для предотвращения распространения коронавируса с 14 марта вводят чрезвычайное положение.


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