В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает RegioNews.
Отмечается, что решение принято в ходе внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.
"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в КОДА.
Информации о том, на какой период вводится режим чрезвычайной ситуации, пока нет.
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Также напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.
В Черновицкой области для предотвращения распространения коронавируса с 14 марта вводят чрезвычайное положение.
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