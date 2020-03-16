Киев: подтверждены два случая коронавирус

В Киеве официально подтвердили, что в городе диагностировали два случая заболевания, вызванного вирусом COVID-19

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В Киеве официально подтвердили, что в городе диагностировали два случая заболевания, вызванного вирусом COVID-19

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, факт заражения лабораторно подтвердили 16 марта.

"Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", — сказано в сообщении.

В общем официальное количество больных короновирусом в стране составило уже семь человек, из них один случай летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).

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Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, из них четыре - в Черновицкой области.

Вечером 16 марта также стало известно, что в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.