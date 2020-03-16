Киев: подтверждены два случая коронавирус
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, факт заражения лабораторно подтвердили 16 марта.
"Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", — сказано в сообщении.
В общем официальное количество больных короновирусом в стране составило уже семь человек, из них один случай летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
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Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, из них четыре - в Черновицкой области.
Вечером 16 марта также стало известно, что в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.
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