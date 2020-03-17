Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Департамент информации Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.
Из-за распространения коронавируса, в храмах Ивано-Франковской Архиепархии начали транслировать Божественную Литургию через различные средства коммуникации.
Перечень храмов ниже:
- Архикатедральный и Митрополичий собор Воскресения Христова (ежедневно в 08:00 и в 10:00 час.; в воскресенье в 10:00 час.):
- YouTube - http://bit.ly/33reOhj
- Facebook - http://bit.ly/2Qh98kT
- Храм Сошествия Святого Духа:
- YouTube - http://bit.ly/2IT8ndz
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (с. Голынь) - http://bit.ly/2xKJfn6
- Храм Вознесения Господня (пгт. Брошнев-Осада):
- Facebook - http://bit.ly/2Wm5nyy
- Храм св. Кирилла и Мефодия (г. Калуш):
- Facebook - http://bit.ly/3d9LUHk
- Храм Непорочного зачатия Пречистой Девы Марии (г. Городенка):
- YouTube - https://bit.ly/39Z3A6b
Люди, которые остаются дома, могут слушать трансляции Литургии в 8 часов на радио "Дзвоны" с понедельника до субботы, в 17:00 в понедельник, вторник и четверг и в 10 часов каждое воскресенье и праздники.
Все богослужения с Архикатедрального и Митрополичьего Собора можно просматривать в режиме онлайн на канале Youtube и на Facebook странице в 8.00 в будние дни, в 8.00 и 10.00 в воскресенья и праздники.
Трансляция литургии на Телеканале РАИ проходит каждое воскресенье в 10 часов.
В архиепархии просят с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни и не собираться в храмах больше 10 человек на одном Богослужении. Священнослужителей просят ограничить распорядок Богослужений на время карантина только служением Божественной Литургии.
Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса . Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.
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