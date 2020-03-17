Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска

Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале

Фото: УГКЦ

Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Департамент информации Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.

Из-за распространения коронавируса, в храмах Ивано-Франковской Архиепархии начали транслировать Божественную Литургию через различные средства коммуникации.

Перечень храмов ниже:

Архикатедральный и Митрополичий собор Воскресения Христова (ежедневно в 08:00 и в 10:00 час.; в воскресенье в 10:00 час.): YouTube - http://bit.ly/33reOhj Facebook - http://bit.ly/2Qh98kT Храм Сошествия Святого Духа: YouTube - http://bit.ly/2IT8ndz Храм Покрова Пресвятой Богородицы (с. Голынь) - http://bit.ly/2xKJfn6 Храм Вознесения Господня (пгт. Брошнев-Осада): Facebook - http://bit.ly/2Wm5nyy Храм св. Кирилла и Мефодия (г. Калуш): Facebook - http://bit.ly/3d9LUHk Храм Непорочного зачатия Пречистой Девы Марии (г. Городенка): YouTube - https://bit.ly/39Z3A6b

Люди, которые остаются дома, могут слушать трансляции Литургии в 8 часов на радио "Дзвоны" с понедельника до субботы, в 17:00 в понедельник, вторник и четверг и в 10 часов каждое воскресенье и праздники.

Все богослужения с Архикатедрального и Митрополичьего Собора можно просматривать в режиме онлайн на канале Youtube и на Facebook странице в 8.00 в будние дни, в 8.00 и 10.00 в воскресенья и праздники.

Трансляция литургии на Телеканале РАИ проходит каждое воскресенье в 10 часов.

В архиепархии просят с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни и не собираться в храмах больше 10 человек на одном Богослужении. Священнослужителей просят ограничить распорядок Богослужений на время карантина только служением Божественной Литургии.

Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса . Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.