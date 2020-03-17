Вернулась с Парижа: в Николаеве жену директора ДЖКХ проверяют на коронавирус

Жена директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергея Коренева госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу после поездки во Францию

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Жена директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергея Коренева госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу после поездки во Францию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

Сообщается, что Сергей Коренев вместе с женой отдыхали во Франции, в том числе побывали и в Париже. Супруги вернулись из поездки в конце минувшей недели.

После возвращения домой жена Коренева почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. В четверг, 12 марта, она обратилась за медицинской помощью - с учетом пандемии коронавируса, женщина была госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу.

В настоящее время она проходит обследование, у не взяты пробы на коронавирусную инфекцию, которые отправлены в Киев.

Сам Сергей Коренев сообщил, что он чувствует себя нормально, никаких признаков ухудшения здоровья у него нет.

Что касается жены, то Коренев рассказал, что единственным симптомом, который заставил обратиться к врачам было повышение температуры до 37,2-37,3 градуса. Самочувствие ее удовлетворительное. Окончательно диагноз станет ясен после получения результатов соответствующих анализов.

Напомним, что в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, в Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать.

Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.

Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.