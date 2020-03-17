Вернулась с Парижа: в Николаеве жену директора ДЖКХ проверяют на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости-N".
Сообщается, что Сергей Коренев вместе с женой отдыхали во Франции, в том числе побывали и в Париже. Супруги вернулись из поездки в конце минувшей недели.
После возвращения домой жена Коренева почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. В четверг, 12 марта, она обратилась за медицинской помощью - с учетом пандемии коронавируса, женщина была госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу.
В настоящее время она проходит обследование, у не взяты пробы на коронавирусную инфекцию, которые отправлены в Киев.
Сам Сергей Коренев сообщил, что он чувствует себя нормально, никаких признаков ухудшения здоровья у него нет.
Что касается жены, то Коренев рассказал, что единственным симптомом, который заставил обратиться к врачам было повышение температуры до 37,2-37,3 градуса. Самочувствие ее удовлетворительное. Окончательно диагноз станет ясен после получения результатов соответствующих анализов.
Напомним, что в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Кроме того, в Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать.
Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.
Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
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