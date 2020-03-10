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10 марта 2020, 14:27 12

Wizz Air отменяет все рейсы в Италию и Израиль

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10 марта 2020, 14:27 12
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Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиля из-за вспышки коронавируса
Фото: kp.ua
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиля из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Business Traveller.

"Компания Wizz Air объявила, что приостановит все рейсы в Италию и Израиль в ответ на ограничение путешествий из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Так, с 10 марта все рейсы авиаперевозчика в Италию приостановлены, рейсы в Тель-Авив и Эйлат в Израиле будут приостановлены с 12 марта.

Как отметили в авиакомпании, это решение связано с общегосударственным карантином, объявленным 9 марта итальянским правительством, и введением 14-дневного карантинного периода для всех пассажиров, прибывающих в Израиль.

Компания отмечает, что пострадавшие пассажиры будут автоматически проинформированы и "помещены на альтернативные рейсы как можно раньше". Пассажирам будет предложен бесплатный перерасчет стоимости билетов или полный возврат уплаченной суммы.


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