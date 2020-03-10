Коронавирус: Украина отменяет рейсы в 16 стран
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу компании.
"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию , Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, о дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено несколько позже.
При этом пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.
Напомним, ранее Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.
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