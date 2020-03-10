Из-за коронавируса в Черновцах приостановлено авиасообщение с итальянским Бергамо

Из-за эпидемии коронавируса в Италии в Черновцах до 23 марта отменен единственный международный авиарейс "Черновцы-Сучава-Бергамо". Это связано с тем, что Румыния полностью приостановила авиасообщение с Италией до 23 марта

Фото: Страница Черновицкого аэропорта в Facebook

Из-за эпидемии коронавируса в Италии в Черновцах до 23 марта отменен единственный международный авиарейс "Черновцы-Сучава-Бергамо". Это связано с тем, что Румыния полностью приостановила авиасообщение с Италией до 23 марта

Из-за вспышки коронавируса в Италии с воскресенья, 9 марта, Румыния прекратила авиасообщение с Италией, пишет RegioNews. О решении властей Бухареста сообщает Romania Insider. Гражданам, которые прибывают из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи в наземные пограничные пункты, будет разрешен въезд в страну только после принудительного карантина. "Приостановка всех рейсов во всех аэропортах страны утвержден начиная с 9 марта с 12:00 до 23 марта 12:00", - заявила министр внутренних дел Марсель Вела. Те, кто возвращается в страну, будут вынуждены подписать декларацию о том, что они не приехали из карантинной зоны. Им грозит ответственность, если будет доказано обратное.

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