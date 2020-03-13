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13 марта 2020, 20:57 26

В Черновицкой области из коронавируса вводят режим чрезвычайной ситуации

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13 марта 2020, 20:57 26
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В Черновицкой области для предотвращения распространения коронавируса с завтрашнего дня, 14 марта вводят чрезвычайное положение
В Черновицкой области для предотвращения распространения коронавируса с завтрашнего дня, 14 марта вводят чрезвычайное положение

Об этом во время видеообращение сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет.

"Как известно, мы уже второй подтвержденный случай заболевания коронавирус в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцов, а уже и на территории одного из районов нашей области. Это побуждает и дает нам основания для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайной ситуации на территории Черновицкой области ", - сказал чиновник.

Он отметил, что коронавирусная инфекция распространяется быстрыми темпами и попросил всех максимально сосредоточиться на домашних делах.

Важливе повідомлення!

Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Ты случайно еще 2 человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в Черновицкой областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс служба ОГА.

Госпитализированы имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19.

Всего, по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы 8 человек с подозрением на COVID-19, - информируют в ведомстве.

После смерти больной коронавирусом житомирянки, Черновицкая область - единственная, где зафиксирован коронавирус.

Состояние человека, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.

Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.

Хронику коронавируса можно прочитать тут.


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