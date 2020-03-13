Коронавирус в Черновцах: В Черновицкой области приостанавливают движение пригородных автобусов
Об этом в обращении на Facebook сообщил городской голова Алексей Каспрук.
Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, управлению инфраструктуры Черновицкой ОГА следует приостановить работу на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории области.
Районные администрации должны приостановить работу на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы района.
Коронавірус. День 11. Надзвичайна ситуація.
Коронавірус. День 11. Надзвичайна ситуація. ПРОШУ ПОШИРИТИ ------------------------------ Статистика. Надзвичайна ситуація. Підготовка лікарень. Ринки і заклади торгівлі. Увага! Громадський транспорт.Опубліковано Олексій Каспрук Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
"Завтра между населенными пунктами Черновицкой области приостанавливается пассажирское сообщение. Я прошу всех быть внимательными, учитывать это тем, кто планирует поездки в Черновцы, кто должен ехать завтра на работу в Черновцы. Скорее всего, автобусов завтра не будет", - отметил Алексей Каспрук.
Кроме того, рекомендовано органам местного самоуправления и объединенным территориальным общинам приостановить работу на автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы населенного пункта или объединенной территориальной общины.
"Завтра в 13:00 мы собираем городскую комиссию и вместе с перевозчиками обсудим эту рекомендацию, - продолжает мэр. - Я не уверен, что мы ее примем, поскольку это означает остановку всего общественного транспорта в городе Черновцы. Приостановка работы пригородного транспорта уже приведет к перебоям в работе предприятий, больниц, учреждений ... Завтра будем решать. Хотелось бы услышать мнение черновчан, как мы должны жить без общественного транспорта".
Напомним, через два зафиксированных случая коронавируса в Черновицкой области, с 14 марта здесь объявлена чрезвычайная ситуация.
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