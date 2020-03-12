Коронавирус: две авиакомпании отменили рейсы из Запорожья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Запорожье.
"Международные Авиалинии Украины" временно закрывает внутренние рейсы между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. Рейсы отменяются до 8 апреля.
LOT решила временно прекратить рейсы из Запорожья до Варшавы. Вылеты самолетов не будут осуществляться с 25 марта до 24 апреля.
Кроме того, из-за ввода в Израиле ограничения для иностранцев (въезд будет разрешен лишь тем, кто подтвердит возможность обеспечить 14-дневный домашний карантин) украинский лоукост SkyUp Airlines вводит временные изменения к полетным программам. До 16 апреля 2020 года частота рейсов Запорожья — Тель-Авив — Запорожье будет временна сокращена. В частности, отменяется 5 рейсов (15, 22, 29 марта, 5,12 апреля).
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