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13 марта 2020, 16:52 1

В Харьковской ОГА опровергли информацию о короновирусе в Краснограде

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13 марта 2020, 16:52 1
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Харьковская ОГА опровергла информацию, в которой речь шла о госпитализации зараженного короновирусом мужчины в Краснограде
Фото: ХарківTimes
Харьковская ОГА опровергла информацию, в которой речь шла о госпитализации зараженного короновирусом мужчины в Краснограде

Об этом заявила представитель пресс-службы обладминистрации, передает RegioNews со ссылкой на Харків Times.

"По якобы коронавирусу. По информации облздрава, у пациента, доставленного из Краснограда, диагностирован грипп (провели тест соответствующий). Проверяли его потому, что были симптомы — повышенная температура — и контакт с прибывшими из-за границы. На данный момент людей с подозрением на коронавирус в Харьковской области нет", — сообщила представитель ОГА.

Напомним, что в соцсетях распространили видео как в городе Красноград мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Харькове закрыли школы и сады на карантин.

Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавирус. 71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.

Еще по теме: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


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