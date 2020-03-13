В Харьковской ОГА опровергли информацию о короновирусе в Краснограде
Об этом заявила представитель пресс-службы обладминистрации, передает RegioNews со ссылкой на Харків Times.
"По якобы коронавирусу. По информации облздрава, у пациента, доставленного из Краснограда, диагностирован грипп (провели тест соответствующий). Проверяли его потому, что были симптомы — повышенная температура — и контакт с прибывшими из-за границы. На данный момент людей с подозрением на коронавирус в Харьковской области нет", — сообщила представитель ОГА.
Напомним, что в соцсетях распространили видео как в городе Красноград мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Харькове закрыли школы и сады на карантин.
Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавирус. 71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.
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