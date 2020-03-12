Киевский политехнический институт с 12 марта закрылся на карантин
Об этом стало известно из приказа ректора НТУ "КПИ им. И. Сикорского" Михаила Згуровского, передает RegioNews.
Сообщается, что обучение в университете переходит на дистанционную форму с 12 марта по 3 апреля в связи с мерами предотвращения распространения вируса COVID-19 в Киеве.
Руководство заведения, директора институтов, деканы факультетов и заведующие кафедрами должны обеспечить режим подготовки студентов.
Отмечается, что с 12 марта по 3 апреля попасть на территорию университета можно будет только по пропускам.
В студенческом городке университета также вводится режим карантина, а все массовые мероприятия на территории КПИ отменены.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.
Украинский независимый центр оценки качества образования перенес дату проведения пробного внешнего независимого оценивания.
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