Киевский политехнический институт с 12 марта закрылся на карантин

Киевский политехнический институт им. И. Сикорского с 12 марта временно прекращает обучение студентов из-за карантина в столице

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Киевский политехнический институт им. И. Сикорского с 12 марта временно прекращает обучение студентов из-за карантина в столице

Об этом стало известно из приказа ректора НТУ "КПИ им. И. Сикорского" Михаила Згуровского, передает RegioNews.

Сообщается, что обучение в университете переходит на дистанционную форму с 12 марта по 3 апреля в связи с мерами предотвращения распространения вируса COVID-19 в Киеве.

Руководство заведения, директора институтов, деканы факультетов и заведующие кафедрами должны обеспечить режим подготовки студентов.

Отмечается, что с 12 марта по 3 апреля попасть на территорию университета можно будет только по пропускам.

В студенческом городке университета также вводится режим карантина, а все массовые мероприятия на территории КПИ отменены.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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