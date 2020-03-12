Карантин: в Украине перенесли пробное ВНО

Украинский независимый центр оценки качества образования перенес даты проведения пробного внешнего независимого оценивания

Фото: testportal.gov.ua

Украинский независимый центр оценки качества образования перенес даты проведения пробного внешнего независимого оценивания

Как сообщает RegioNews со ссылкой на центр, такое решение принято с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В частности, тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля 2020 года, тестирование по другим учебным предметам - 11 апреля 2020 года.

При этом участники пробного ВНО должны повторно напечатать приглашение-пропуск.

Как отмечается, о датах определения результатов сообщат до 14 марта.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.