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Минздрав советует предприятиям отпускать работников на удаленную работу
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12 марта 2020, 13:19 18

Минздрав советует предприятиям отпускать работников на удаленную работу

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12 марта 2020, 13:19 18
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Минздрав Украины с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в стране рекомендовал предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу
Фото: скрин с видео
Минздрав Украины с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в стране рекомендовал предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 12 марта.

"При возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность, отпускать работников на дистанционную работу", - сказал он.

По словам Ляшко, в таком случае уменьшится количество людей в транспорте, уменьшится количество контактов между людьми и, таким образом, снизится риск заражения людей, одновременно находящихся в ограниченном пространстве в закрытом помещении.

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Напомним, ранее работникам МИД разрешили работать из дома или приходить с детьми на работу

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.


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