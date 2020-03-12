Київський політехнічний інститут з 12 березня закрився на карантин

Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського з 12 березня тимчасово припиняє навчання студентів через карантин у столиці

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Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського з 12 березня тимчасово припиняє навчання студентів через карантин у столиці

Про це стало відомо із наказу ректора НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського, передає RegioNews.

Повідомляється, що навчання в університеті переходить на дистанційну форму з 12 березня по 3 квітня у зв'язку із заходами запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Києві.

Керівництво закладу, директори інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедрами повинні забезпечити режим підготовки студентів.

Зазначається, що з 12 березня по 3 квітня потрапити на територію університету можна буде лише за перепустками.

У студентському містечку університету також запроваджується режим карантину, а всі масові заходи на території КПІ скасовано.

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