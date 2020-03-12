Київський політехнічний інститут з 12 березня закрився на карантин
Про це стало відомо із наказу ректора НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського, передає RegioNews.
Повідомляється, що навчання в університеті переходить на дистанційну форму з 12 березня по 3 квітня у зв'язку із заходами запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Києві.
Керівництво закладу, директори інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедрами повинні забезпечити режим підготовки студентів.
Зазначається, що з 12 березня по 3 квітня потрапити на територію університету можна буде лише за перепустками.
У студентському містечку університету також запроваджується режим карантину, а всі масові заходи на території КПІ скасовано.
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