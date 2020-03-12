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12 березня 2020, 14:20 5

Київський політехнічний інститут з 12 березня закрився на карантин

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12 березня 2020, 14:20 5
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Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського з 12 березня тимчасово припиняє навчання студентів через карантин у столиці
Фото: flickr
Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського з 12 березня тимчасово припиняє навчання студентів через карантин у столиці

Про це стало відомо із наказу ректора НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського, передає RegioNews.

Повідомляється, що навчання в університеті переходить на дистанційну форму з 12 березня по 3 квітня у зв'язку із заходами запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Києві.

Керівництво закладу, директори інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедрами повинні забезпечити режим підготовки студентів.

Зазначається, що з 12 березня по 3 квітня потрапити на територію університету можна буде лише за перепустками.

У студентському містечку університету також запроваджується режим карантину, а всі масові заходи на території КПІ скасовано.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.

Український незалежний центр оцінки якості освіти переніс дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.


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