Карантин: работникам МИД разрешили приходить на работу с детьми

Работникам Министерства иностранных дел Украины разрешили работать из дома или приходить с детьми на работу

Фото: facebook/dmytro.kuleba

Работникам Министерства иностранных дел Украины разрешили работать из дома или приходить с детьми на работу

Как передает RegioNews, об этом сообщил сам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 марта на брифинге.

"Я официально разрешил сотрудникам Министерства иностранных дел две вещи: во-первых - работать дистанционно, во-вторых - те родители, которые из-за введения карантина не имеют возможности пристроить куда-то своих детей, они могут с детьми приходить на работу, мы обустроим специальное место (для детей - ред.)", - пояснил министр.

По его словам, сейчас такой момент, когда надо не сеять панику, а помогать друг другу.

Также Кулеба отметил, что по данным ВОЗ, дети являются наиболее защищенной группой, среди них зафиксировано меньше случаев заражения коронавирусом.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.