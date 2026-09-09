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09 сентября 2026, 15:48

НАБУ проводит обыски в Тернопольской налоговой: что известно

09 сентября 2026, 15:48
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Фото: из открытых источников
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В помещении Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области 9 сентября детективы НАБУ проводят обыски

Эту информацию подтвердили источники ZAXID.NET в налоговой службе, передает RegioNews.

По данным издания "Тернополяны", следственные действия проводят, в частности, в кабинетах руководителя ГУ ГНС в Тернопольской области Ольги Лищинской и ее заместительнице Марии Мельник.

Журналисты "20 минут" пытались попасть в помещение налоговой, чтобы пообщаться с руководителем службы, однако охранник их не пропустил. В налоговой сообщили, что способствуют проведению следственных действий, не раскрывая других деталей.

По информации издания, Ольги Лищинской на рабочем месте не оказалось. Также журналисты отметили, что получали информацию о возможной связи руководительницы налоговой с так называемым делом "Карфаген". В то же время эти данные официально не подтверждены.

Справка: Ольгу Лищинскую назначили руководительницей налоговой службы Тернопольщины в 2025 году. Она родом из Волыни.

До назначения возглавляла Главное управление ГНС в Киеве в статусе исполняющей обязанности начальника.

Лищинская также работала в Бюро экономической безопасности и возглавляла управление налогового аудита ГУ ГНС в Волынской области.

В 2015 году она входила в список кандидатов на должность руководителя налоговой службы Львовщины.

Пока официальных подробностей относительно уголовного производства, в рамках которого проводят обыски, не сообщали.

Дело "Карфаген": подробности

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гайовская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

  • Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
  • Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

Уже ввечером 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.

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