Певица Надя Дорофеева впервые смогла заговорить после болезни

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Прошло 10 дней, которые певица должна была не разговаривать и даже не слушать музыку. По словам Нади, она уже может говорить. Она призналась, что сначала ее голос ее насторожил, потому что она уже успела отвыкнуть от него. Однако артистка уже вернулась к вокалу.

"Я заговорила. Первое ощущение – испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. Нет в нем ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и словно не мой. Подхрипываю. Теперь надо начать осторожно 15 минут распеваться. Такие новости, друзья, лечение продолжаю", - говорит Надя Дорофеева.

Напомним, ранее артистка рассказывала, что ее давняя травма ноги дала о себе знать. В результате Надя была вынуждена снимать музыкальное видео, когда на самом деле едва могла стоять.