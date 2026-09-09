14:20  08 сентября
Вражеский дрон ударил по поезду "Днепр – Запорожье": погибла проводница
10:46  08 сентября
В Киеве полицейский застрелил мужчину во время вызова из-за домашнего насилия
00:55  08 сентября
"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2026, 00:35

Певица Надя Дорофеева впервые смогла заговорить после болезни

09 сентября 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Надя Дорофеева недавно отменяла выступления через кровоизлияние в голосовую связь. Поэтому врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Прошло 10 дней, которые певица должна была не разговаривать и даже не слушать музыку. По словам Нади, она уже может говорить. Она призналась, что сначала ее голос ее насторожил, потому что она уже успела отвыкнуть от него. Однако артистка уже вернулась к вокалу.

"Я заговорила. Первое ощущение – испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. Нет в нем ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и словно не мой. Подхрипываю. Теперь надо начать осторожно 15 минут распеваться. Такие новости, друзья, лечение продолжаю", - говорит Надя Дорофеева.

Напомним, ранее артистка рассказывала, что ее давняя травма ноги дала о себе знать. В результате Надя была вынуждена снимать музыкальное видео, когда на самом деле едва могла стоять.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Актриса Наталья Денисенко рассказала о рейдерском захвате ее бизнеса
08 сентября 2026, 01:35
"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче
08 сентября 2026, 00:55
Певец Владимир Дантес нашел фаната в багажнике
05 сентября 2026, 01:55
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Появилась киста из-за украинского: Настя Каменских заявила, что вернулась в русский, потому что потеряла голос
09 сентября 2026, 01:55
"Пикантная игра": Потап и Настя Каменских на самом деле не расставались
09 сентября 2026, 01:35
В Сумской области россияне атаковали пригородный дизель-поезд
08 сентября 2026, 23:20
Бензин космически дорожает: что происходит на АЗС
08 сентября 2026, 22:55
Россияне ударили по производителю пищи быстрого приготовления в Киевской области: все небо в дыму
08 сентября 2026, 21:45
Блэкаут в Херсонской и Николаевской областях: в Укрэнерго сделали заявление
08 сентября 2026, 21:30
В Харькове мужчина с ножом набросился на военных ТЦК и полицейского
08 сентября 2026, 20:40
В Николаевской области ТЦК мобилизовали в ВСУ россиянина
08 сентября 2026, 20:20
Силы Обороны ударили по месту, откуда россияне запускают беспилотники
08 сентября 2026, 19:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »