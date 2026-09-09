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09 сентября 2026, 14:10

Россияне сбросили на Краматорск пять авиабомб: ранены четыре гражданских

09 сентября 2026, 14:10
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Фото: Донецкая областная прокуратура
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Российские войска утром 9 сентября нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки ранения получили четверо гражданских

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, около 10:17 оккупанты атаковали город пятью авиабомбами ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В результате обстрела телесные повреждения получили три женщины в возрасте 59, 70 и 74 года, а также 72-летний мужчина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также в результате российской атаки повреждены 27 частных домовладений и автомобиль.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, днем 9 сентября российские войска атаковали Запорожский район FPV-дронами. В результате ударов погиб 34-летний мужчина. Также из-за взрыва другого беспилотника ранения получила 52-летняя женщина.

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