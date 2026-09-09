Россияне сбросили на Краматорск пять авиабомб: ранены четыре гражданских
Российские войска утром 9 сентября нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки ранения получили четверо гражданских
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, около 10:17 оккупанты атаковали город пятью авиабомбами ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
В результате обстрела телесные повреждения получили три женщины в возрасте 59, 70 и 74 года, а также 72-летний мужчина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также в результате российской атаки повреждены 27 частных домовладений и автомобиль.
Начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, днем 9 сентября российские войска атаковали Запорожский район FPV-дронами. В результате ударов погиб 34-летний мужчина. Также из-за взрыва другого беспилотника ранения получила 52-летняя женщина.