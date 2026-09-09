10 залов, 30 работников и миллионные обороты: в Киеве разоблачили подпольную сеть казино

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала сеть незаконных игорных заведений с ежемесячным многомиллионным оборотом

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, сеть насчитывала 10 залов в разных районах столицы.

Организаторами незаконного бизнеса были двое братьев из Винницкой области – бывшие сотрудники милиции. После увольнения они, по версии следствия, наладили нелегальный игорный бизнес и привлекли к нему еще четырех сообщников, которых называли "смотрящими". Они контролировали работу заведений, собирали прибыль, подбирали персонал и следили за деятельностью сети.

Всего в подпольных залах работало около 30 человек – администраторы, кураторы и технические работники.

Некоторые участники группы занимались инкассацией денег и поиском новых помещений для открытия дополнительных залов.

В сети действовали строгие внутренние правила. Работники должны были соблюдать дресс-код, не могли употреблять алкоголь на работе и должны были отчитываться о деятельности в рабочих чатах. Смена администраторов происходила по установленной схеме, чтобы не привлекать внимания.

Доступ к заведениям также был ограничен. Попасть внутрь можно было только по предварительной договоренности. Перед допуском администратора должен был убедиться, что за потенциальным посетителем никто не следит.

Правоохранители отмечают, что таким образом организаторы создали разветвленную сеть незаконных игорных заведений и обеспечили ее стабильную работу.

Обвинительный акт по 12 фигурантам уже передали в суд. Им грозит уголовная ответственность за организацию и функционирование незаконного игорного бизнеса.

Напомним, весной правоохранители разоблачили масштабную сеть нелегальных онлайн-казино, организованную при участии иностранцев и граждан Украины. Общий оборот средств в схеме составил более 5 миллиардов гривен.