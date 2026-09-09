Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во дворе многоэтажки на улице Сечевых Стрельцов возник конфликт между соседями. 41-летний киевлянин, находясь пьяным, поссорился с мужчиной, после чего вышел на балкон со стрелковым оружием и выстрелил в сторону его припаркованного автомобиля Audi Q8.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. У злоумышленника изъяли карабин. Оружие было зарегистрировано, а мужчина имел соответствующее разрешение на его хранение.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, в Одесской области пьяный военный в СОЧ стрелял в тещу из автомата. Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения. У мужчины изъяли арсенал оружия.