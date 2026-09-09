В Киеве после падения БпЛА вспыхнули склады: сообщают о повторных взрывах

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Днем 9 сентября в Днепровском районе Киева загорелось складское здание. По предварительной информации, возгорание произошло в результате падения беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По данным местных пабликов, на территории складов хранились древесина, строительные материалы и оборудование. Известно якобы о попадании в районе предприятия "Фанплит".

Местные жители также сообщают, что после начала пожара в районе были слышны повторные взрывы.

Кроме того, появилась информация о возможном попадании вблизи Дарницкого вокзала.

Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 9 сентября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.