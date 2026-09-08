Согласно соцопросам, украинцы считают коррупцию большей опасностью, чем войну. Но украинцы ошибаются – это не коррупция

Согласно соцопросам, украинцы считают коррупцию большей опасностью, чем войну. Но украинцы ошибаются – это не коррупция

Иллюстративное фото: из открытых источников

Мы имеем дело с организованным преступным мафиозным спрутом, который не только кормится коррупционными схемами, но создает и возглавляет криминальный бизнес, пронизывающий весь государственный аппарат, государственные предприятия, частный бизнес, и генерирующий своим владельцам огромные незаконные состояния.

В Нью-Йорк Таймс вышла очередная большая статья о махинациях в нашей оборонке, где утверждается, что Украина потеряла оружия на 1,2 млрд долларов только в 2024 году!.. Эти деньги были украдены мафией, и это только данные государственного аудита, и можно предположить, что реальные цифры мародерства на крови могут быть в разы больше.

Это просто катастрофа государственного управления, которое превратилось в щупальца мафиозного спрута, не заинтересованного ни в победе, ни в завершении войны, ни в демократии, ни в свободе слова, ни в выборах.

Спрут питается эскалацией войны, увеличением объемов западной помощи, которая безжалостно разворовывается. И без победы над этим мафиозным спрутом никакой другой победы у нас не будет. Этот факт нужно четко понимать.