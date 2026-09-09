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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
09 сентября 2026, 09:50

Пригласить весь клан Трампа и построить "Форт": как выпрыгнуть из тупика затяжной войны

09 сентября 2026, 09:50
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"Форт Трамп", бронепоезд и башня в Киеве
"Форт Трамп", бронепоезд и башня в Киеве
Фото: president.gov.ua
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Предложение к проработке (скорее – для толчка в направлении инновационных размышлений всех причастных):

1. Создать условия и обеспечить пребывание в Украине американских гостей по следующему графику:

  • Понедельник – Джаред Кушнер
  • Вторник – Стив Уиткофф
  • Среда – Марко Рубио
  • Четверг – Иванка Трамп
  • Пятница – Эрик Трамп
  • Суббота – Тиффани Трамп
  • Воскресенье – Мелания Трамп

2. Выделить на месте захваченных сомнительным путем земель в украинских Карпатах участок для инвестиций семьи Трамп в рекреационный проект (и проконтролировать, чтобы цена не выросла в разы перед их приездом, как это когда-то уже происходило).

3. Проконсультироваться у господина Уиткоффа, что он там упоминал о путешествиях в своем детстве и построить ретро-бронепоезд TRUMP EXPRESS (но с надежным РЭБ и платформой ПВО) для быстрого передвижения по Украине и Европе. Систему ПВО закупить напрямую у американских компаний в общем пакете ракет для систем Patriot.

4. Разместить в США заказ на постройку кораблей класса Трамп (Trump-class warship) для обеспечения патрулирования и свободы судоходства в Черном море.

5. Переименовать один из опорных пунктов обороны в Украине в Форт Трамп.

6. Ну и... так уж и быть – от имени всех киевлян передать участок земли возле детской больницы Охматдет под постройку Kyiv Trump Tower (предыдущая попытка, кажется 2007 года возле гостиницы Днепр, к сожалению, не сработала).

7. Учредить премию в честь Дональда Трампа. В качестве финансового обеспечения заявить замороженные активы агрессора в банках Европы.

Не знаю, насколько вам звучит все это сейчас странно и поможет ли все это.... Но из тупика затяжной и изнурительной войны надо как-то выпрыгнуть...

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Украина война Дональд Трамп план
 
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