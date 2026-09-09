"Форт Трамп", бронепоезд и башня в Киеве

"Форт Трамп", бронепоезд и башня в Киеве

Фото: president.gov.ua

Предложение к проработке (скорее – для толчка в направлении инновационных размышлений всех причастных):

1. Создать условия и обеспечить пребывание в Украине американских гостей по следующему графику:

Понедельник – Джаред Кушнер

Вторник – Стив Уиткофф

Среда – Марко Рубио

Четверг – Иванка Трамп

Пятница – Эрик Трамп

Суббота – Тиффани Трамп

Воскресенье – Мелания Трамп

2. Выделить на месте захваченных сомнительным путем земель в украинских Карпатах участок для инвестиций семьи Трамп в рекреационный проект (и проконтролировать, чтобы цена не выросла в разы перед их приездом, как это когда-то уже происходило).

3. Проконсультироваться у господина Уиткоффа, что он там упоминал о путешествиях в своем детстве и построить ретро-бронепоезд TRUMP EXPRESS (но с надежным РЭБ и платформой ПВО) для быстрого передвижения по Украине и Европе. Систему ПВО закупить напрямую у американских компаний в общем пакете ракет для систем Patriot.

4. Разместить в США заказ на постройку кораблей класса Трамп (Trump-class warship) для обеспечения патрулирования и свободы судоходства в Черном море.

5. Переименовать один из опорных пунктов обороны в Украине в Форт Трамп.

6. Ну и... так уж и быть – от имени всех киевлян передать участок земли возле детской больницы Охматдет под постройку Kyiv Trump Tower (предыдущая попытка, кажется 2007 года возле гостиницы Днепр, к сожалению, не сработала).

7. Учредить премию в честь Дональда Трампа. В качестве финансового обеспечения заявить замороженные активы агрессора в банках Европы.

Не знаю, насколько вам звучит все это сейчас странно и поможет ли все это.... Но из тупика затяжной и изнурительной войны надо как-то выпрыгнуть...