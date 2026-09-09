В Харькове мужчина изнасиловал пьяную девочку-подростка
В Харькове задержан 28-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в сентябре. 28-летний мужчина был в квартире со знакомыми. Среди них была 15-летняя девочка. После алкоголя, вся компания отправилась спать. Уже под утро он, зная возраст девочки, изнасиловал ее.
Правоохранители задержали его. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.
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