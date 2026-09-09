В Харькове мужчина изнасиловал пьяную девочку-подростка

Фото: Национальная полиция

В Харькове задержан 28-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в сентябре. 28-летний мужчина был в квартире со знакомыми. Среди них была 15-летняя девочка. После алкоголя, вся компания отправилась спать. Уже под утро он, зная возраст девочки, изнасиловал ее.

Правоохранители задержали его. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.