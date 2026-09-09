НАБУ проводить обшуки у Тернопільській податковій: що відомо

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У приміщенні Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області 9 вересня детективи НАБУ проводять обшуки

Цю інформацію підтвердили власні джерела ZAXID.NET у податковій службі, передає RegioNews.

За даними видання "Тернополяни", слідчі дії проводять, зокрема, у кабінетах керівниці ГУ ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської та її заступниці Марії Мельник.

Журналісти "20 хвилин" намагалися потрапити до приміщення податкової, щоб поспілкуватися з керівницею служби, однак охоронець їх не пропустив. У податковій повідомили, що сприяють проведенню слідчих дій, не розкриваючи інших деталей.

За інформацією видання, Ольги Ліщинської на робочому місці не було. Також журналісти зазначили, що отримували інформацію про можливий зв’язок керівниці податкової з так званою справою "Карфаген". Водночас наразі ці дані офіційно не підтверджені.

Довідка: Ольгу Ліщинську призначили керівницею податкової служби Тернопільщини у 2025 році. Вона родом із Волині.

До призначення очолювала Головне управління ДПС у Києві у статусі виконувачки обов’язків начальника.

Ліщинська також працювала у Бюро економічної безпеки та очолювала управління податкового аудиту ГУ ДПС у Волинській області.

У 2015 році вона входила до переліку кандидатів на посаду керівника податкової служби Львівщини.

Наразі офіційних подробиць щодо кримінального провадження, у межах якого проводять обшуки, не повідомляли.

Справа "Карфаген": подробиці

5 веренся НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.

– заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн. Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.

– 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави. Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.

Слідчі дії також проводили щодо інших посадовців та осіб, яких правоохоронці перевіряють на можливу причетність до схеми.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

Уже ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.