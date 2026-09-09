Схватил и силой посадил на клумбу: во Львове разгорелся скандал с военным ТЦК

Скриншот с видео

Во Львове 8 сентября произошел конфликт между военнослужащими группы оповещения и гражданской женщиной. Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента и назначили служебное расследование в отношении полицейского, входившего в состав группы

Об этом сообщила полиция Львовщины и Львовский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 17:00 на улице Дунайской. В соцсетях распространили видео, на котором мужчина в военной форме хватает женщину, трясет ее и силой сажает на клумбу возле дома. Находившийся рядом полицейский пытался остановить военного.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что видео показывает только часть конфликта. По их версии, во время мер оповещения военнообязанный мужчина отказался предъявить военно-учетные документы и начал убегать, после чего забежал в подъезд жилого дома.

В ТЦК утверждают, что находившаяся рядом женщина препятствовала действиям группы оповещения, блокировала вход в подъезд и распылила на военнослужащих слезоточивый газ.

В то же время в ТЦК не отрицают сам факт применения силы к женщине, но отмечают, что распространенное видео якобы не содержит полного контекста события.

По данным ТЦК, сообщений об инциденте на спецлинию "102" не поступало. Конфликт на месте удалось прекратить без дальнейшей эскалации. Чтобы не допустить скопления людей и обострения ситуации, группа оповещения прекратила дальнейшие действия в отношении мужчины.

9 сентября полиция Львовской области сообщила, что по факту возможных неправомерных действий или бездействия полицейского назначено служебное расследование. По его результатам правоохранители обещают принять соответствующие меры реагирования.

В ТЦК заявили, что готовы к проверке обстоятельств и правовой оценке действий всех участников конфликта.

Напомним, в Киевской и Черниговской областях военнослужащим ТЦК и СП сообщили о подозрении по делам о незаконном применении силы к гражданским во время мобилизации.

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