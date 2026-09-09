Смертельное ДТП в Кировоградской области: спасатели доставали тело погибшего
ДТП произошло вечером 8 сентября между селами Седневка и Малая Анновка Кропивницкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Предварительно, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома.
В результате аварии погиб водитель авто, 41-летний мужчина. Спасатели деблокировали тело погибшего из покореженного авто.
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.
Напомним, днем 8 сентября в Одесской области столкнулись два рейсовых автобуса. В результате аварии погибли две женщины. Еще 25 пассажиров, среди которых пятеро детей, получили травмы.
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