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09 сентября 2026, 15:05

Следили, проникли в авто и подбросили наркотики: разоблачена провокация против экскомандира 47 бригады

09 сентября 2026, 15:05
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Фото: Прокуратура Украины
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Правоохранители разоблачили трех действующих военнослужащих отдельного штурмового полка, организовавших провокацию против экскомандира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Ширшина

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews.

По его словам, фигуранты являются бывшими полицейскими, ныне проходящими военную службу. Следствие установило, что они незаконно следили за Александром Ширшиным и собирали конфиденциальную информацию о нем.

В ночь с 27 на 28 августа трое военнослужащих, по версии следствия, проникли в автомобиль Александра Ширшина, припаркованный у его дома. Внутри они спрятали расфасованные в зип-пакеты наркотические средства и психотропные вещества.

После этого фигуранты сообщили правоохранителям о якобы наличии запрещенных веществ в автомобиле. Когда экскомандир батальона сел за руль и отправился по делам, они продолжили следить за ним и передавать правоохранителям информацию о его маршруте.

В Харькове автомобиль остановили полицейские. В ходе осмотра они обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, которые, по данным следствия, были предварительно подброшены фигурантами.

Троим военнослужащим сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. В частности, относительно:

  • незаконного проникновения в другое владение лица,
  • незаконного сбора и распространения конфиденциальной информации,
  • незаконного обращения наркотиков и подстрекательства к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце лета экскомандира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина задержали в Харькове из-за подозрения в перевозке и сбыте наркотиков. Сам Ширшин заявил, что запрещенные вещества ему могли подбросить.

В мае 2025 года тогда командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Ширшин обвинил военное командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине после ряда проигнорировавших внутренних официальных и неофициальных обращений.

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