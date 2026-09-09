Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество пострадавших возросло до восьми
Число пострадавших в результате российского удара по пассажирскому поезду в Изюмской общине Харьковской области возросло до восьми человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, за медицинской помощью обратилась еще одна женщина.
Сейчас семь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Еще один человек – в тяжелом состоянии.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, в среду, 9 сентября, в 10:00 российские войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по поезду в Харьковской области. Ранее было известно, что в результате атаки пострадали шесть человек.
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