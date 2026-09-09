Власть на перепутье: отставка генпрокурора или очередная политическая игра

Голосов в монобольшинстве совместно с оппозиционными фракциями достаточно для того, чтобы уничтожить этот коррупционный Карфаген

Голосов в монобольшинстве совместно с оппозиционными фракциями достаточно для того, чтобы уничтожить этот коррупционный Карфаген

Фото: из открытых источников

Очень надеюсь, что у депутатов хватит здравого смысла и они поддержат заявление Генпрокурора об отставке и никому не придет в голову играть в разные политические игры типа, ой нам не хватило голосов.

Голосов в монобольшинстве совместно с оппозиционными фракциями достаточно для того, чтобы уничтожить этот коррупционный Карфаген.

Отставка прокурора, безусловно, является решением, которое ударит по власти Зеленского. Но сегодня на повестке дня стоит гораздо больше вопроса, чем судьба одного чиновника – вопрос выживания страны в условиях, когда доверие полностью подорвано и внутри и снаружи.

Ставка Зеленским в свое время была сделана на людей, один за другим оказывающихся в центре коррупционных скандалов. И об этом пишут уже не анонимные телеграммы, а ведущие европейские и американские медиа. Наши партнеры читают эти публикации более внимательно, чем нам бы хотелось, и делают из них вполне предполагаемые выводы о том, кому и сколько можно доверять.

Именно поэтому вопрос, который стоит задавать прямо вопрос переформатирования общественного договора. И речь не о косметических кадровых решениях, а о пересмотре общественного договора по существу.

Такое переформатирование стало бы реальным шагом навстречу обществу, которое уже давно и определенно требует изменений, а вместе с тем четким сигналом партнерам о том, что власть к этим изменениям внутренне готова.

Времени на это решение еще остается, но его гораздо меньше, чем кому-то кажется из окна на Банковой.