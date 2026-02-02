16:48  02 лютого
У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 18:07

На Тернопільщині провели заняття із арттерапії для родин військових

02 лютого 2026, 18:07
фото: Захист Держави. Тернопіль
Тернопільський обласний осередок ГО «Захист Держави» традиційно провів заняття з арттерапії для родин військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Захист Держави. Тернопіль.

Учасники мали можливість через творчість висловити свої емоції, зменшити внутрішню напругу та знайти психологічне розвантаження.

"Творчість допомагає відволіктися від негативних думок і хоча б на кілька годин відійти від повсякденних тривог. Під час занять важливо поспілкуватися з тими, хто розуміє без зайвих слів. Через мистецтво легше передати те, що накопичується всередині", – каже художниця Оксана Мартинюк.

Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави" й надалі підтримуватиме родини наших захисників, створюючи простір турботи, довіри та відновлення.

Загалом таких творчих зустрічей провели майже з десяток.

"Якщо ви бажаєте стати учасником наших арттерапевтичних занять, телефонуйте за номером: (098) 666- 70-64", – нагадують в організації.

Як повідомлялось, у Тернополі ветерани можуть отримати гроші на розвиток бізнесу. Відповідний конкурс оголосила Тернопільська міська рада.

Тернопільська область Захист Держави акція фото суспільство
27 січня 2026
07 серпня 2025
