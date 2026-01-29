На Тернопольщине юрист продавал "командировку" за границу через оборонное предприятие за $15 тысяч
Полиция Тернопольщины задержала юрисконсульта частной фирмы, организовавшего канал незаконного выезда мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве "клиента" на критически важном предприятии оборонно-промышленного комплекса. Это позволяло оформить документы на служебную командировку и легально уехать из страны.
Свои услуги юрист оценил в 15 тысяч долларов. Оплату разделил на две части: 5 тысяч – за начало "оформления", а остальные – после успешного пересечения границы.
Правоохранители задержали 30-летнего фигуранта при получении первого платежа.
Дельцу объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через границу).
Мужчине грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее на Буковине задержали троих мужчин, которые используя антидроновые плащи, пытались попасть в Молдову. Им грозит штраф.