Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве "клиента" на критически важном предприятии оборонно-промышленного комплекса. Это позволяло оформить документы на служебную командировку и легально уехать из страны.

Свои услуги юрист оценил в 15 тысяч долларов. Оплату разделил на две части: 5 тысяч – за начало "оформления", а остальные – после успешного пересечения границы.

Правоохранители задержали 30-летнего фигуранта при получении первого платежа.

Дельцу объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через границу).

Мужчине грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

