В Тернополе ветераны могут получить деньги на развитие бизнеса: что для этого нужно

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Об этом сообщает Тернопольский горсовет, передает RegioNews.

С 3 февраля стартует прием документов для участия в конкурсе в рамках Программы поддержки ветеранов и членов их семей. Победители получат до 150 000 грн. на развитие бизнеса.

Эти средства могут получить на военные, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и освобождены из рядов ВСУ, а также их жены или мужья.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов в Центр предоставления административных услуг (ул. Князя Василия Константина Острожского, 6):

заявление;

проект развития бизнеса;

документы, подтверждающие плановые расходы по реализации проекта (ценовое предложение оборудования, сырья, материалов и т.д);

копию документа о непосредственном участии в боевых действиях;

копию военного билета;

копию свидетельства о браке (для жен/мужчин).

Компенсация предоставляется на приобретение оборудования, сырья, материалов, комплектующих. А также аренда помещения и транспортных средств, необходимых для реализации бизнес-проекта; закупку лицензионного программного обеспечения; обучение и консультации по вопросам ведения бизнеса.

Конечный срок приёма документов 22 февраля 2025 года.

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