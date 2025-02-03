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03 февраля 2025, 15:23

В Тернополе ветераны могут получить деньги на развитие бизнеса: что для этого нужно

03 февраля 2025, 15:23
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Тернопольский городской совет объявил конкурс на получение финансовой поддержки для развития ветеранского предпринимательства

Об этом сообщает Тернопольский горсовет, передает RegioNews.

С 3 февраля стартует прием документов для участия в конкурсе в рамках Программы поддержки ветеранов и членов их семей. Победители получат до 150 000 грн. на развитие бизнеса.

Эти средства могут получить на военные, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и освобождены из рядов ВСУ, а также их жены или мужья.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов в Центр предоставления административных услуг (ул. Князя Василия Константина Острожского, 6):

  • заявление;
  • проект развития бизнеса;
  • документы, подтверждающие плановые расходы по реализации проекта (ценовое предложение оборудования, сырья, материалов и т.д);
  • копию документа о непосредственном участии в боевых действиях;
  • копию военного билета;
  • копию свидетельства о браке (для жен/мужчин).

Компенсация предоставляется на приобретение оборудования, сырья, материалов, комплектующих. А также аренда помещения и транспортных средств, необходимых для реализации бизнес-проекта; закупку лицензионного программного обеспечения; обучение и консультации по вопросам ведения бизнеса.

Конечный срок приёма документов 22 февраля 2025 года.

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конкурс деньги ветераны Тернополь предприниматели
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