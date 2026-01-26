Три пожара на Тернопольщине за два дня: погибли четыре человека

Фото: Национальная полиция

На Тернопольщине за два дня – 23 и 24 января – произошло три пожара с летальными последствиями, погибли четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В частности, 23 января в 9:13 в Золотниковской общине из-за неисправности самодельного электрического обогревателя возник пожар в доме. Погибли супруги пенсионеров 1964 и 1959 годов рождения.

В тот же день в 19.00 в селе Миловцы Чертковского района во время пожара погибла 86-летняя владелица дома. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

24 января около 23:30 в Романовом Селе в доме из-за неисправного печного отопления погибла хозяйка 1971 года рождения.

Следователи и эксперты ГСЧС устанавливают окончательные причины всех несчастий.

По всем фактам полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство по неосторожности).

Правоохранители и спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании электрообогревателей и печного отопления.

Напомним, 23 января в Запорожье загорелся жилой дом. Пожар был на площади 20 квадратных метров. Спасатели спасли 70-летнего хозяина. Пенсионера передали медикам, а возгорание быстро погасили.