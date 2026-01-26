14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 13:39

Три пожара на Тернопольщине за два дня: погибли четыре человека

26 января 2026, 13:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Тернопольщине за два дня – 23 и 24 января – произошло три пожара с летальными последствиями, погибли четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В частности, 23 января в 9:13 в Золотниковской общине из-за неисправности самодельного электрического обогревателя возник пожар в доме. Погибли супруги пенсионеров 1964 и 1959 годов рождения.

В тот же день в 19.00 в селе Миловцы Чертковского района во время пожара погибла 86-летняя владелица дома. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

24 января около 23:30 в Романовом Селе в доме из-за неисправного печного отопления погибла хозяйка 1971 года рождения.

Следователи и эксперты ГСЧС устанавливают окончательные причины всех несчастий.

По всем фактам полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство по неосторожности).

Правоохранители и спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании электрообогревателей и печного отопления.

Напомним, 23 января в Запорожье загорелся жилой дом. Пожар был на площади 20 квадратных метров. Спасатели спасли 70-летнего хозяина. Пенсионера передали медикам, а возгорание быстро погасили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар погибшие ГСЧС Тернопольская область пожарная опасность электрические устройства
На Днепропетровщине ночью горел храм
26 января 2026, 10:46
В Сумской области спасатели потушили пожар в жилом секторе после обстрела РФ
26 января 2026, 07:46
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Ощадбанк получил нового руководителя
26 января 2026, 15:08
Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях
26 января 2026, 14:57
"Заработали" на генераторах: во Львовской области разоблачили хищение на полмиллиона
26 января 2026, 14:55
Аграрный конфликт в ЕС: Польша жалуется на украинский импорт
26 января 2026, 14:52
Нас "кормят" подготовкой стопроцентных гарантий безопасности от США
26 января 2026, 14:50
Над Киевом кружат вражеские дроны
26 января 2026, 14:35
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
26 января 2026, 14:23
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »