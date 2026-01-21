Пьяные молодые люди на квадроциклах избили военного в центре Кременца – видео с места происшествия

Скриншот с видео

Об этом рассказала супруга пострадавшего Татьяна Штан, передает RegioNews.

Инцидент с избиением в Кременце произошел вечером 11 января. В тернопольском телеграмм-канале обнародовали видео, где видно, что несколько мужчин возле квадроцикла и авто бьют одного военного. Уходят, а потом снова накидывают на военнослужащего.

В своем посту в фейсбуке 20 января жительница Киева Татьяна Штан сообщила, что на видео зафиксировано избиение ее мужа – майора ВСУ Николая Духанова. Жена рассказала, что за два дня до конфликта ему разрешили вернуться домой и отпраздновать день рождения. А 11 января он возвращался обратно в часть Тернопольской области.

"Это видео с инстаграммы снято поздно вечером 11 января 2026 года. На нем есть мой муж Коля. Это его бьют, в несколько мероприятий пьяные молодые люди из квадроциклов. В городе Кременец на центральной улице ему под заднее колесо влетел квадроцикл, без номерных знаков из пьяных вод. момент водитель другого квадроцикла, который стоял на обочине, подходит и бьет, без диалога и споров, мужчина защищается, другой водитель из квадроцикла, попавший в ДТП, подскакивает и тоже начинает его избивать", – рассказала женщина.

Татьяна Штан добавила, что на место вызвали полицию для оформления ДТП и чтобы зафиксировать побои, однако молодые люди не скрылись, а наоборот стали словесно оскорблять мужчину. После этого на место приехали знакомые нападающих и начали предлагать деньги, чтобы замять дело.

"Далее появились их трезвые друзья, оценив ситуацию, они сразу начали предлагать деньги. Потому что они люди гражданские в отличие от военного, хорошо зарабатывают – и могут позволить себе разбрасываться деньгами", – рассказала женщина.

ZAXID.NET удалось пообщаться с пострадавшим военнослужащим Николаем Духановым. Мужчина рассказал, что не ожидал, что на него нападут и еще будут избивать несколько мужчин одновременно. Думал решить дело с ДТП словами. В результате получил перелом носа со смещением, все тело было в синяках и гематомах. Больше всего его ошеломлено то, что замять дело приехал "целый" заместитель руководителя Кременецкого ТЦК и СП.

По словам жены майора, они думали, что представитель ТЦК будет проверять документы у гражданских мужчин, избивших военного. Но подполковник потребовал все документы, спрашивал чего у Николая чего и куда он едет, угрожал позвонить в ВСП и доложить, что он оставил часть без разрешения.

"Спрашивал, боя ли офицер, потому что едет в часть на западе Украины. Собственно он стоял и искал, где бы прижать военного, который добровольцем пошел служить в 2015, отслужил, записался в резерв и снова пошел на службу с первых дней полномасштабного вторжения", – отметила Татьяна.

Николай Духанов рассказал, что решил обнародовать свою позицию и видео с избиением, чтобы дело не замяли.

Как известно, полиция Тернопольщины 13 января сообщила, что устанавливают все обстоятельства этого инцидента. А по данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Что касается действий работника – заместителя руководителя Кременецкого ТЦК и СП - то пока комментариев от Тернопольского областного ТЦК и СП нет.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил военного. Инцидент произошел в апреле 2025 года вблизи станции метро "Вокзальная". Обвиняемому светит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможностью конфискации имущества.