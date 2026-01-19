В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
В областном центре произошла стычка местных жителей с группой оповещения ТЦК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернополь Live.
"Схватка ТЦК с тернополянами возле "Калины" (местная сеть магазинов – ред.) в Тернополе", – говорится в сообщении.
Детали инцидента пока неизвестны.
В местном ТЦК и СП ситуацию пока не комментировали.
Как сообщалось, в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Случай произошел в октябре 2025 года.
Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦКВсе новости »
16 января 2026, 08:39В Тернополе двое мужчин обворовывали водоматы
15 января 2026, 15:22В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
19 января 2026, 17:19Напал и сбежал в чужих кроссовках: в Киеве будут судить мужчину, который смертельно избил военного
19 января 2026, 17:06Сухо и мороз до -20: прогноз погоды на вторник
19 января 2026, 16:59Россияне нанесли авиаудары по Харькову
19 января 2026, 15:59В Житомире на ремонте школы "заработали" сотни тысяч
19 января 2026, 15:55В Винницкой области 62-летняя женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж
19 января 2026, 15:49Кулеба призвал украинцев выпить кофе в кафе или пообедать в ресторане, чтобы помочь страдающему от блекаутов бизнесу
19 января 2026, 15:19Помощь для переселенцев в Харькове: сколько будут платить в 2026 году
19 января 2026, 14:37Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было