В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В областном центре произошла стычка местных жителей с группой оповещения ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернополь Live.

"Схватка ТЦК с тернополянами возле "Калины" (местная сеть магазинов – ред.) в Тернополе", – говорится в сообщении.

Детали инцидента пока неизвестны.

В местном ТЦК и СП ситуацию пока не комментировали.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Случай произошел в октябре 2025 года.