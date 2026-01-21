09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
09:00  21 січня
На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 09:18

П'яні молодики на квадроциклах побили військового у центрі Кременця – відео з місця події

21 січня 2026, 09:18
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –майора ЗСУ

Про це розповіла дружина постраждалого Тетяна Штан, передає передає RegioNews.

Інцидент з побиттям у Кременці стався увечері 11 січня. В тернопільському телеграм-каналі оприлюднили відео, на якому видно, що кілька чоловіків біля квадроцикла та авто б’ють одного військового. Відходять, а потім знову накидають на військовослужбовця.

В своєму пості у фейсбуці 20 січня жителька Києва Тетяна Штан повідомила, що на відео зафіксовано побиття її чоловіка – майора ЗСУ Миколи Духанова. Дружина розповіла, що за два дні до конфлікту йому надали дозвіл повернутися додому та відсвяткувати день народження. А 11 січня він повертався назад у частину на Тернопільщині.

"Це відео з інстаграму знято пізно ввечері 11 січня 2026 року. На ньому є мій чоловік Коля. Це його б'ють, в декілька заходів п'яні молодики з квадроциклів. У місті Кременець на центральній вулиці йому під заднє колесо влетів квадроцикл, без номерних знаків із п'яним водієм. Коля вийшов із машини аби роздивитися пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроциклу, який стояв на узбіччі, підходить і б’є, без діалогу та суперечок, чоловік захищається, інший водій з квадроцикла, який втрапив у ДТП підскакує і теж починає його бити", – розповіла жінка.

Тетяна Штан додала, що на місце викликали поліцію для оформлення ДТП та щоб зафіксувати побої, однак молодики не втекли, а навпаки почали словесно ображати чоловіка. Після цього на місце приїхали знайомі нападників і почали пропонувати гроші, щоб зам’яти справу.

"Далі з'явилися їх тверезі друзі, оцінивши ситуацію вони одразу почали пропонувати гроші. Бо вони люди цивільні на відміну від військового, гарно заробляють – і можуть дозволити собі розкидатися грошима. Він точно їх візьме, адже це більше як річний оклад військового", – розповіли жінка.

ZAXID.NET вдалося поспілкуватися з постраждалим військовослужбовцем Миколою Духановим. Чоловік розповів, що не очікував, що на нього нападуть та ще й битимуть кілька чоловіків одночасно. Думав вирішити справу з ДТП словами. В результаті отримав перелом носа зі зміщенням, все тіло було в синцях та гематомах. Найбільше його ошелешено те, що зам’яти справу приїхав "цілий" заступник керівника Кременецького ТЦК та СП.

За словами дружини майора, вони думали, що представник ТЦК буде перевіряти документи в цивільних чоловіків, які побили військового. Але натомість підполковник почав вимагати усі документи, запитувався чого у Миколи чого і куди він їде, погрожував подзвонити у ВСП і доповісти, що він залишив частину без дозволу.

"Питався, чи Коля бойовий офіцер, бо їде в частину на заході України. Власне він стояв і шукав, де б притиснути військового, який добровольцем пішов служити у 2015, відслужив, записався в резерв і знову пішов на службу з перших днів повномасштабного вторгнення", – зазначила Тетяна Штан.

Микола Духанов розповів, що він вирішив оприлюднити свою позицію та відео з побиттям, щоб справу не зам’яли.

Як відомом, поліція Тернопільщини 13 січня повідомила, що встановлюють всі обставини цього інциденту. А за даним фактом розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Щодо дій працівника – заступника керівника Кременецького ТЦК та СП – то наразі коментарів від Тернопільського обласного ТЦК та СП не має.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив військового. Інцидент стався у квітні 2025 року поблизу станції метро "Вокзальна". Обвинуваченому світить позбавлення волі строком від восьми до п'ятнадцяти років з можливістю конфіскації майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП молодь конфлікт алкоголь Кременець Тернопільська область ТЦК військовий побиття військового полковник
САП просить суд конфіскувати активи ексначальника ТЦК на Полтавщині
21 січня 2026, 08:20
Схопили чоловіка, погрожували та вимагали гроші: в Одесі відправили під варту військових ТЦК
20 січня 2026, 10:30
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 16:22
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На окупованому Запоріжжі діти другий рік вчаться в холоді
21 січня 2026, 10:30
На Чернігівщині "шахед" вибухнув на території ліцею
21 січня 2026, 10:15
В Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину
21 січня 2026, 10:13
Покусані люди та сказ: у місті на Дніпропетровщині критична ситуація з безпритульними тваринами
21 січня 2026, 09:55
Служба 112 передаватиме виклики літніх та маломобільних людей до соцслужб
21 січня 2026, 09:39
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
21 січня 2026, 09:30
Ворожі дрони масовано атакували Одещину: пошкоджені будинки та промінфраструктура
21 січня 2026, 09:12
На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
21 січня 2026, 09:00
РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 11 локаціях
21 січня 2026, 08:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »