П'яні молодики на квадроциклах побили військового у центрі Кременця – відео з місця події

Скриншот із відео

У Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –майора ЗСУ

Про це розповіла дружина постраждалого Тетяна Штан, передає передає RegioNews.

Інцидент з побиттям у Кременці стався увечері 11 січня. В тернопільському телеграм-каналі оприлюднили відео, на якому видно, що кілька чоловіків біля квадроцикла та авто б’ють одного військового. Відходять, а потім знову накидають на військовослужбовця.

В своєму пості у фейсбуці 20 січня жителька Києва Тетяна Штан повідомила, що на відео зафіксовано побиття її чоловіка – майора ЗСУ Миколи Духанова. Дружина розповіла, що за два дні до конфлікту йому надали дозвіл повернутися додому та відсвяткувати день народження. А 11 січня він повертався назад у частину на Тернопільщині.

"Це відео з інстаграму знято пізно ввечері 11 січня 2026 року. На ньому є мій чоловік Коля. Це його б'ють, в декілька заходів п'яні молодики з квадроциклів. У місті Кременець на центральній вулиці йому під заднє колесо влетів квадроцикл, без номерних знаків із п'яним водієм. Коля вийшов із машини аби роздивитися пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроциклу, який стояв на узбіччі, підходить і б’є, без діалогу та суперечок, чоловік захищається, інший водій з квадроцикла, який втрапив у ДТП підскакує і теж починає його бити", – розповіла жінка.

Тетяна Штан додала, що на місце викликали поліцію для оформлення ДТП та щоб зафіксувати побої, однак молодики не втекли, а навпаки почали словесно ображати чоловіка. Після цього на місце приїхали знайомі нападників і почали пропонувати гроші, щоб зам’яти справу.

"Далі з'явилися їх тверезі друзі, оцінивши ситуацію вони одразу почали пропонувати гроші. Бо вони люди цивільні на відміну від військового, гарно заробляють – і можуть дозволити собі розкидатися грошима. Він точно їх візьме, адже це більше як річний оклад військового", – розповіли жінка.

ZAXID.NET вдалося поспілкуватися з постраждалим військовослужбовцем Миколою Духановим. Чоловік розповів, що не очікував, що на нього нападуть та ще й битимуть кілька чоловіків одночасно. Думав вирішити справу з ДТП словами. В результаті отримав перелом носа зі зміщенням, все тіло було в синцях та гематомах. Найбільше його ошелешено те, що зам’яти справу приїхав "цілий" заступник керівника Кременецького ТЦК та СП.

За словами дружини майора, вони думали, що представник ТЦК буде перевіряти документи в цивільних чоловіків, які побили військового. Але натомість підполковник почав вимагати усі документи, запитувався чого у Миколи чого і куди він їде, погрожував подзвонити у ВСП і доповісти, що він залишив частину без дозволу.

"Питався, чи Коля бойовий офіцер, бо їде в частину на заході України. Власне він стояв і шукав, де б притиснути військового, який добровольцем пішов служити у 2015, відслужив, записався в резерв і знову пішов на службу з перших днів повномасштабного вторгнення", – зазначила Тетяна Штан.

Микола Духанов розповів, що він вирішив оприлюднити свою позицію та відео з побиттям, щоб справу не зам’яли.

Як відомом, поліція Тернопільщини 13 січня повідомила, що встановлюють всі обставини цього інциденту. А за даним фактом розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Щодо дій працівника – заступника керівника Кременецького ТЦК та СП – то наразі коментарів від Тернопільського обласного ТЦК та СП не має.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив військового. Інцидент стався у квітні 2025 року поблизу станції метро "Вокзальна". Обвинуваченому світить позбавлення волі строком від восьми до п'ятнадцяти років з можливістю конфіскації майна.