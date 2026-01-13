В Тернопольской области авария переросла в драку между водителями

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между водителями в Кременце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что инцидент произошел в воскресенье, 11 января, около 21:20.

Событию предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в котором не разминулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, но между водителями возник конфликт, во время которого водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля.

Потерпевший оказался 41-летним военнослужащим ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной квалификации по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Как сообщалось, в Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми. Авария с пострадавшими произошла 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахив.