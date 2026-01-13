20:50  13 января
Кому и как будут выключать свет 14 января
16:55  13 января
В Прикарпатье разоблачили чиновника, который требовал взятки от рыбаков: по 10 тысяч с каждого
16:19  13 января
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 22:40

В Тернопольской области авария переросла в драку между водителями

13 января 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между водителями в Кременце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что инцидент произошел в воскресенье, 11 января, около 21:20.

Событию предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в котором не разминулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, но между водителями возник конфликт, во время которого водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля.

Потерпевший оказался 41-летним военнослужащим ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной квалификации по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Как сообщалось, в Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми. Авария с пострадавшими произошла 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахив.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область ДТП военнослужащие конфликт полиция
В Тернопольской области таксист похитил рюкзак мотоциклистки, попавшей в ДТП
13 января 2026, 12:58
$14 тысяч за побег из Украины: в Тернопольской области задержали организатора
13 января 2026, 10:38
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
"Миндич-гейт" лишь обнажил часть проблемы, но не привел к реальной перезагрузке властных институтов
13 января 2026, 22:25
Ущерб экологии на миллионы: в Запорожье проводят расследование
13 января 2026, 21:40
Во Львове полицейские избили убирающую снег женщину
13 января 2026, 21:22
Кому и как будут выключать свет 14 января
13 января 2026, 20:50
Угроза баллистики: в Днепре раздался мощный взрыв
13 января 2026, 19:35
На Прикарпатье пьяная водитель сбила человека и влетела в ограждение
13 января 2026, 19:15
Побил и задушил: в Киевской области муж жестоко расправился с женой
13 января 2026, 18:55
Свобода от мобилизации за 9 тысяч долларов: в Киеве адвокат "продавал" снятие с розыска ТЦК
13 января 2026, 18:40
Получил приговор россиянин, расстрелявший пленного украинского военного в Харьковской области
13 января 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »