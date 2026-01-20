10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 10:30

Схватили мужчину, угрожали и требовали деньги: в Одессе отправили под стражу военных ТЦК

20 января 2026, 10:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

По постановлению Киевского районного суда города Одессы взяты под стражу сотрудники ТЦК, подозреваемые в вымогательстве и незаконном лишении свободы мужчина. Стали известны подробности дела

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

По версии следствия, в Киевском районе Одессы трое военных ТЦК вместе с представителем общественной организации противоправно схватили мужчину. Используя силу, они заставили его сесть в автобус, после чего час возили по городу.

Сотрудники ТЦК требовали у мужчины 6 тысяч долларов, чтобы "решить вопрос" и не доставлять его в военкомат. Теперь всем подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения. Впоследствии ситуацию прокомментировали в ТЦК: военные заявили, что информация о похищении действительно не соответствует действительности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса ТЦК
На Прикарпатье руководитель ТЦК устроил своего сына главным специалистом отделения рекрутинга и комплектования – СМИ
19 января 2026, 19:35
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
10 погибших и шесть раненых: какой приговор в Хмельницкой области получил водитель за смертельное ДТП
20 января 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передает EcoFlow для детских реанимаций по всей Украине
20 января 2026, 12:05
В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя
20 января 2026, 11:55
В Черновцах мужчина заставлял 76-летнюю женщину попрошайничать в колесном кресле
20 января 2026, 11:45
Депутат Киевсовета Кузьменко заявил о переломе позвоночника и обвинил городские службы
20 января 2026, 11:37
В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"
20 января 2026, 11:35
Во Львовской области будут судить предпринимателя за контрабанду дуба в ЕС
20 января 2026, 11:21
"Красная" линия метро Киева возобновила работу в обычном режиме
20 января 2026, 11:06
Разворовывание госсредств: Нацполиция проводит обыски на Днепропетровщине, Запорожье и Львовщине
20 января 2026, 10:59
Готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе: СБУ задержала российского агента
20 января 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »