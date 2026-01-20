Схватили мужчину, угрожали и требовали деньги: в Одессе отправили под стражу военных ТЦК

Иллюстративное фото

По постановлению Киевского районного суда города Одессы взяты под стражу сотрудники ТЦК, подозреваемые в вымогательстве и незаконном лишении свободы мужчина. Стали известны подробности дела

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

По версии следствия, в Киевском районе Одессы трое военных ТЦК вместе с представителем общественной организации противоправно схватили мужчину. Используя силу, они заставили его сесть в автобус, после чего час возили по городу.

Сотрудники ТЦК требовали у мужчины 6 тысяч долларов, чтобы "решить вопрос" и не доставлять его в военкомат. Теперь всем подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения. Впоследствии ситуацию прокомментировали в ТЦК: военные заявили, что информация о похищении действительно не соответствует действительности.