Возле железнодорожного вокзала в Киеве завершено досудебное расследование по делу о разбойном нападении на военнослужащего, который впоследствии скончался в больнице

Шевченковская окружная прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года возле станции метро "Вокзальная". Мужчины познакомились недалеко от вокзала, после чего между ними возник конфликт. В ходе стычки обвиняемый нанес военному удары.

Когда потерпевший потерял сознание и упал на землю, нападавший забрал его кроссовки, обул их и покинул место происшествия. Свою обувь он бросил рядом. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины как разбой, совершенный в условиях военного положения и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможностью конфискации имущества.

Отдельно следствие отмечает, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Дальнейшую судьбу обвиняемого по делу о разбое будет определять суд.

