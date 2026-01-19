16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 17:06

Напал и сбежал в чужих кроссовках: в Киеве будут судить мужчину, который смертельно избил военного

19 января 2026, 17:06
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

Возле железнодорожного вокзала в Киеве завершено досудебное расследование по делу о разбойном нападении на военнослужащего, который впоследствии скончался в больнице

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Шевченковская окружная прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года возле станции метро "Вокзальная". Мужчины познакомились недалеко от вокзала, после чего между ними возник конфликт. В ходе стычки обвиняемый нанес военному удары.

Когда потерпевший потерял сознание и упал на землю, нападавший забрал его кроссовки, обул их и покинул место происшествия. Свою обувь он бросил рядом. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины как разбой, совершенный в условиях военного положения и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможностью конфискации имущества.

Отдельно следствие отмечает, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Дальнейшую судьбу обвиняемого по делу о разбое будет определять суд.

Ранее сообщалось, в Черкассах во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина повредил служебные автомобили сотрудников ТЦК и скрылся с места происшествия. Правоохранители сообщали о розыске нападавшего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев вокзал военный Разбой прокуратура уголовное дело
Кличко предупредил глав районов: если не уберут снег – обратится к президенту
19 января 2026, 13:35
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
19 января 2026, 09:15
В Киеве в пункты несокрушимости обратились почти 32 тысячи человек
19 января 2026, 07:58
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
19 января 2026, 17:19
Сухо и мороз до -20: прогноз погоды на вторник
19 января 2026, 16:59
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
19 января 2026, 16:22
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
19 января 2026, 15:59
В Житомире на ремонте школы "заработали" сотни тысяч
19 января 2026, 15:55
В Винницкой области 62-летняя женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж
19 января 2026, 15:49
Кулеба призвал украинцев выпить кофе в кафе или пообедать в ресторане, чтобы помочь страдающему от блекаутов бизнесу
19 января 2026, 15:19
Помощь для переселенцев в Харькове: сколько будут платить в 2026 году
19 января 2026, 14:37
Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »