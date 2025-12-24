Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мужчина, и разыскивают водителя, причастного к аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 декабря около 21:50 в полицию Тернопольщины поступило сообщение от местной жительницы о мужчине, который лежал травмирован на обочине дороги в селе Белая. На место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, участок дороги был неосвещенным, а на мужчине не было светоотражающих элементов. Потерпевший находился вблизи проезжей части. Медики отметили, что характер полученных травм соответствует повреждениям, типичным для ДТП.

68-летний житель Тернополя бригада экстренной медицинской помощи с многочисленными телесными повреждениями и в состоянии сильного алкогольного опьянения доставила в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось – мужчина скончался спустя несколько часов после аварии.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение автомобиля и водителя, покинувшего место ДТП.

Полиция обращается ко всем, кто находился 23 декабря с 21:15 до 21:40 в селе Белая по улице Крушельницкой или имеет записи с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент аварии, с просьбой откликнуться.

Напомним, ночью 21 декабря на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял подвыпившим автомобилем.